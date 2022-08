Non ha... l età - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha... l età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MINORE

Significato/Curiosita : Non ha... l eta

età del consenso l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato ai rapporti sessuali. non va confusa con la maggiore età,...

Il termine minore è usato solitamente come aggettivo, sinonimo di "più piccolo". in alcuni casi è però anche un sostantivo: minore – strumento matematico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

