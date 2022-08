Di non agevole esecuzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di non agevole esecuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSTICO

Significato/Curiosita : Di non agevole esecuzione

Finale. l'esecuzione comprende i seguenti componenti: esecuzione: livello di eccellenza nell'esecuzione di tutti i movimenti senza coefficiente di difficoltà...

Gioco di gambe fuori dal comune, che lo rendono un pugile completo e molto ostico per gli avversari. detiene il primato per il minor numero di incontri impiegati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

