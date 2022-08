Le ninfe delle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ninfe delle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRIADI

Significato/Curiosita : Le ninfe delle piante

Dei boschi, dei monti, delle acque e delle sorgenti, degli alberi, ma anche delle regioni o delle città o degli stati, le ninfe erano esseri immortali...

Significati, vedi driade. le driadi o adriade (in greco antico: d, druas) sono figure della mitologia greca. in origine le driadi erano propriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

