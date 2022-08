Merluzzo conservato sotto sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Merluzzo conservato sotto sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BACCALÀ

Significato/Curiosita : Merluzzo conservato sotto sale

Pescestocco o semplicemente stocco) è il merluzzo nordico bianco conservato per essiccazione naturale senza l'uso del sale. con la denominazione stoccafisso...

Disambiguazione – se stai cercando l'antifascista italiano, vedi vincenzo baccalà. il baccalà è il merluzzo, preparato per la conservazione tramite un processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

