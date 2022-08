Luogo al fresco! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo al fresco!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CELLA

Significato/Curiosita : Luogo al fresco!

Granaio), la cui posizione era stata individuata in modo da trovare un luogo più fresco (grazie ai venti della zona) dove le scorte potessero mantenersi più...

cella – parte interna di un tempio greco o romano cella – stanza personale di un monaco o una monaca nel monastero, o di un frate o una suora nel convento;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con luogo; fresco; luogo elevato; Si effettua dirigendosi da un luogo a un altro; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; luogo dove si può giocare a blackjack; La pena scontata... al fresco ; Invecchiano al fresco ; Cibo non più fresco , in decomposizione; La battaglia d un affresco perduto di Leonardo;