Luoghi... per zanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi... per zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALUDI

Significato/Curiosita : Luoghi... per zanzare

zanzare adulte ha soltanto un effetto limitato. gli spray usati di notte contro le zanzare non hanno alcun effetto se non si trattano anche i luoghi di...

Stai cercando l'ambiente naturale ad un alto tasso di umidità, vedi palude. paludi (palùrë in calabrese) è un comune italiano di 1 035 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con luoghi; zanzare; Nei luoghi d arte può essere guidata; luoghi di pena; Piacevolezza, in particolare di alcuni luoghi ; luoghi dove si produce... il condimento che unge; La trasmettono le zanzare ; Bruciando scaccia le zanzare ; Prodotti per eliminare mosche e zanzare ; Acquitrini focolai di rane e di zanzare ; Cerca nelle Definizioni