LeWitt grande artista statunitense - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : SOL

Solomon "sol" lewitt (['sl l'wt]; hartford, 9 settembre 1928 – new york, 8 aprile 2007) è stato un artista statunitense legato a vari movimenti, tra...

Art di lewitt e Stella; __ lewitt , illustre scultore; Il nome di lewitt , lo scultore che divenne famoso per i suoi wall drawings; La corrente artistica seguita dallo scultore Sol lewitt ; Immanuel, grande filosofo; L Humphrey grande divo del cinema americano; Il periodo geologico caratterizzato da un grande sviluppo dei rettili; L Alberti grande architetto del 400 iniziali; Ne ha il vero artista ; L Hirst controverso artista contemporaneo; Un artista del grimaldello; Jean-Michel __, artista esponente del graffitismo; Un missile di fabbricazione statunitense ; Lo scrittore statunitense di Chiedi alla Polvere; Il Jack scrittore statunitense di Zanna bianca; La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense ;