John, chimico e fisico inglese che diede il nome ad un difetto visivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John, chimico e fisico inglese che diede il nome ad un difetto visivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DALTON

Significato/Curiosita : John, chimico e fisico inglese che diede il nome ad un difetto visivo

