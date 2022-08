Lo invia il pubblico ministero all indagato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo invia il pubblico ministero all indagato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : AVVISO DI GARANZIA

Significato/Curiosita : Lo invia il pubblico ministero all indagato

Di fiducia. presupposto è il compimento da parte del pubblico ministero di un atto al quale il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere. l'istituto...

L'informazione di garanzia (detta anche avviso di garanzia in gergo giornalistico) è un istituto previsto dal codice di procedura penale italiano che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con invia; pubblico; ministero; indagato; invia ti per posta; Per molte religioni lo invia Dio tra i mortali; Primo satellite invia to in orbita intorno al globo; File invia ti insieme a una mail; Recintano l area destinata al pubblico d un evento; A teatro è occupata dal pubblico ; Le proprietà di un ente pubblico ; Reato di appropriazione di beni o denaro pubblico ; Il ministero che si occupa delle Forze armate; Sinonimo di ministero come apparato amministrativo; La dirige il pubblico ministero ; Vi ha sede il ministero degli Esteri; Se è di garanzia lo riceve l'indagato ; L'indagato re dell'incubo creato da Tiziano Sclavi; Cerca nelle Definizioni