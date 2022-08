Interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MANIPOLATORI

Significato/Curiosita : Interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti

Lampade a scarica di gas stradali (vapori di mercurio e di sodio) sono ancora usati trasmittenti a spinterometro modificati come interruttori di accensione...

Potente usata dai manipolatori per mettere la vittima sulla difensiva e allo stesso tempo nascondere l'intento aggressivo del manipolatore. infatti, quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

