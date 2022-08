Indigeno del Nordamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indigeno del Nordamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PELLEROSSA

Significato/Curiosita : Indigeno del nordamerica

L'america del nord (anche nord america, nordamerica o, sebbene sia un nome ambiguo, america settentrionale) è la parte del continente americano posta a...

Storico per il quale si confuse l'america con l'india. l'espressione pellerossa, utilizzata negli stati uniti e nei paesi occidentali, talvolta in senso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

