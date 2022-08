L impronta artistica che contraddistingue le opere di Canova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impronta artistica che contraddistingue le opere di Canova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : STILE NEOCLASSICO

Significato/Curiosita : L impronta artistica che contraddistingue le opere di canova

Centro di cultura e luogo di convegni. la forte identità culturale di verona si è tradotta nell'impegno di numerosi personaggi che con la loro impronta sono...

Tribunali statunitensi costruiti in stile streamline moderno non più tardi degli anni cinquanta. temi di tipo neoclassico si possono trovare anche nella smith... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

