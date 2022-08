Ha un importante carica presso il giornale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un importante carica presso il giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VICEDIRETTORE

Cercando altri significati, vedi il giornale (disambigua). il giornale (dalla fondazione sino al 1983 il giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale...

(calcinate, 9 settembre 1978) è un politico italiano, dal 13 gennaio 2021 è vicedirettore generale della fao. dal 22 febbraio 2014 al 13 marzo 2018 è stato ministro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

