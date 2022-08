Impegnarsi formalmente a fare qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegnarsi formalmente a fare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROMETTERE

Significato/Curiosita : Impegnarsi formalmente a fare qualcosa

Esortazione ironica volta a sottolineare l'incapacità di qualcuno. darsi da fare impegnarsi a fondo in un'attività. darsi delle arie darsi un'eccessiva importanza;...

L'induzione indebita a dare o promettere utilità è il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

