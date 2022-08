Gli Oscar statunitensi per la musica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli Oscar statunitensi per la musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GRAMMY AWARDS

Significato/Curiosita : Gli oscar statunitensi per la musica

Vincitore di cinque premi oscar per la miglior colonna sonora. williams ha composto le musiche di numerosi film di successo, tra cui la saga di star wars, schindler's...

Composition grammy awards 1959 grammy awards 1960 grammy awards 1961 grammy awards 1962 grammy awards 1963 grammy awards 1964 grammy awards 1965 grammy awards 1966... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con oscar; statunitensi; musica; Il regista di American Beauty premiato con l oscar ; La Foscar i di Venezia; Marion __, premiata con l oscar per La vie en rose; Ha vinto l oscar con il film Mediterraneo; Ne mangiano molti gli statunitensi ; L Howe atleta italiano di origini statunitensi ; Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; Strumento musica le a corde pizzicate; Una composizione musica le a più voci; Un patito della musica di Louis Armstrong; La musica dei cow-boy; Cerca nelle Definizioni