Giuda ne incassò trenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giuda ne incassò trenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DENARI

Significato/Curiosita : Giuda ne incasso trenta

Oratoria e ipnotizza le folle con la sua torrenziale parlantina ne il figlio di giuda (1960), che il regista richard brooks, detentore dei diritti, non...

In venti soldi, o scellini (shilling), ciascuno dei quali valeva dodici denari (penny, al plurale pence). in molte lingue le parole che indicano la moneta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

