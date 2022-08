Fumo...d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fumo...d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAPORE

Significato/Curiosita : Fumo...d acqua

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fumo (disambigua). il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro...

Un motore a vapore è una macchina motrice che trasforma, tramite il vapore d'acqua, energia termica in energia meccanica. il calore è in genere prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con fumo; acqua; Caratterizza il fumo ; Quelle fumo gene sottraggono alla vista; fumo che nuoce ai non fumatori; Fanno luce e fumo ; Trattati con acqua e sapone; Fornisce acqua in caso di incendio; Piatto povero a base di acqua e mais; Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua ; Cerca nelle Definizioni