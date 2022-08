Forme di retribuzione per gli operai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forme di retribuzione per gli operai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COTTIMI

Significato/Curiosita : Forme di retribuzione per gli operai

Lavoratore autonomo si parla di compenso. con retribuzione annuale lorda (conosciuta anche come ral) s'intende la retribuzione lorda annuale percepita dal...

Il termine cottimo indica una modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

