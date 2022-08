Lo è un film come Paisà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un film come Paisà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NEOREALISTA

Significato/Curiosita : Lo e un film come paisa

paisa' è una pellicola cinematografica a episodi del 1946 diretta da roberto rossellini. seconda pellicola della trilogia della guerra antifascista, è...

Esistenzialismo dell'anima o anche esistenzialismo interiore). il cinema neorealista è caratterizzato da trame ambientate in massima parte fra le classi disagiate... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con film; come; paisà; Un film con Mastroianni; È Il greco nel film del 1964 con Anthony Quinn; La killer di un film d azione di Luc Besson; film con cowboy... all italiana; Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade; Una creatura come Peter Pan; Una lista come una rubrica; Capo... come Springsteen; Cerca nelle Definizioni