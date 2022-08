Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTERESI

Significato/Curiosita : Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa

– se stai cercando altri significati, vedi marea (disambigua). la marea è un fenomeno oceanico costituito da ampie masse d'acqua (oceani, mari e grandi...

(grafico a destra). in un sistema privo di isteresi la curva costituisce una linea singola. in presenza di isteresi si ottiene invece uno sdoppiamento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

