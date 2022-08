Si esibisce in spettacoli di varietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esibisce in spettacoli di varietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CABARETTISTA

Significato/Curiosita : Si esibisce in spettacoli di varieta

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi...

Invece, il "cabaret" viene associato alla recitazione comica, per cui "cabarettista" è diventato sinonimo di attore comico che si esibisce in locali. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

