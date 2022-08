Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NASA

Significato/Curiosita : Ente nazionale aeronautico e spaziale degli stati uniti

For environment and security (gmes) agenzia spaziale italiana (asi) nasa, agenzia spaziale degli stati uniti d'america activefu unione europea elenco delle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nasa (disambigua). la nasa (/'naza/), acronimo di national aeronautics and space administration... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

