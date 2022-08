Si effettua dirigendosi da un luogo a un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effettua dirigendosi da un luogo a un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPOSTAMENTO

Significato/Curiosita : Si effettua dirigendosi da un luogo a un altro

Atmosferiche avrebbero verosimilmente fatto sì che l'aereo volasse costantemente sopra un tappeto di nubi, tanto compatto da nascondere completamente le montagne;...

spostamento – nell'ambito della fisica spostamento – nell'ambito della psicoanalisi spostamento – nell'ambito dell'enigmistica spostamento – nell'ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con effettua; dirigendosi; luogo; altro; effettua analisi cliniche e ambientali; Da quelli correnti si effettua no bonifici; Si effettua sulla sinistra; Chi le effettua , deve selezionare; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; luogo dove si può giocare a blackjack; Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Lo si dà in luogo di lei; Prelevati con forza e costretti ad andare altro ve; Si pongono uno sull altro per costruire il muro; Dall altro capo del serio; Tutt altro che alleata; Cerca nelle Definizioni