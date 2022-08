Ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DADAISMO

Significato/Curiosita : Ebbe fra i suoi piu autorevoli esponenti francis picabia

Chiamare affatto dadaismo: il nome dada venne creato proprio in opposizione a tutti gli -ismi letterari ed artistici. in fondo il dadaismo era una provocazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

