Disporre in stretta connessione logica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disporre in stretta connessione logica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONCATENARE

Significato/Curiosita : Disporre in stretta connessione logica

Compito del pensiero logico riguarda solo la parte della costruzione teorica, che però a sua volta assume significato solo dalla connessione, puramente intuitiva...

Inserire nel romanzo invenzioni fantasiose o eventi irreali, limitandosi a concatenare tra di loro fatti già avvenuti e comportamenti umani già messi in pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

