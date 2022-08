Dava l oracolo a Delfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dava l oracolo a Delfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APOLLO

Significato/Curiosita : Dava l oracolo a delfi

[pytí.a]) era la sacerdotessa di apollo che dava i responsi nel santuario di delfi, situato presso l'omphalos (l'«ombelico del mondo»). la posizione venne...

Cercando altri significati, vedi apollo (disambigua). apollo (in greco antico: p, apóllon; in latino: apollo) è, nella religione greca e romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

