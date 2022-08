Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRANDI OPERE

Significato/Curiosita : Cosi sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade

e ponti per le comunicazioni e gli scambi commerciali, e l'erezione di acquedotti e infrastrutture, gettando le basi di quella che sarà la gestione e...

Banca centrale vaticana) oltre 15 milioni di euro. nell'inchiesta sulle "grandi opere" del 2010 sugli appalti del g8 a la maddalena (nota anche come "caso...

