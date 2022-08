Così gli inglesi definiscono cio che non è in - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così gli inglesi definiscono cio che non è in. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OUT

Degli standard che definiscono come devono essere attestati i conduttori elettrici, sui connettori destinati ai servizi telefonici e di trasmissione...

out – film del 1956 out - film del 1982 diretto da eli hollander out – film giapponese del 2002 out – rivista statunitense out – termine usato nel poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

out – film del 1956 out - film del 1982 diretto da eli hollander out – film giapponese del 2002 out – rivista statunitense out – termine usato nel poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con così; inglesi; definiscono; così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade; così è la minestra campana con carne e verdura; così sono anche chiamati i logaritmi naturali; così è la Ditta di un quartetto comico della tv; Due William tra i più grandi statisti inglesi ; I Conservatori inglesi ; La parola degli inglesi ; Il riso degli inglesi ; definiscono la fisionomia di un individuo; Così si definiscono le persone noiose e appiccicose; Così si definiscono le vie del cielo; Si definiscono così gli animali a sangue caldo;