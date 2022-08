Consentono di passeggiare al coperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consentono di passeggiare al coperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTICI

Significato/Curiosita : Consentono di passeggiare al coperto

Ricettive soddisfano ogni tipo di esigenza e, specialmente d'estate, non è difficile imbattersi in vip intenti a passeggiare per le strade affollate dello...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portici (disambigua). portici ('prtii, puórtece /'pwort(t)/ in napoletano) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

