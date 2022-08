Campagna... d Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campagna... d Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OASI

Significato/Curiosita : Campagna... d africa

Cercando il fronte della prima guerra mondiale, vedi campagna del nordafrica (1915-1916). la campagna del nordafrica, conosciuta anche come guerra nel deserto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oasi (disambigua). in geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con campagna; africa; Scampagna ta; In città e in campagna ; La campagna che porta fondi alla squadra sportiva; Gruppo di case di campagna ; Metropoli africa na; Mammifero africa no dagli arti zebrati; Bulbosa d origine africa na con fiori profumati; Popolazioni dell africa sudoccidentale; Cerca nelle Definizioni