Fa cambiare canale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa cambiare canale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELECOMANDO

Significato/Curiosita : Fa cambiare canale

Corso del 2020. dal 2020 canale italia inizia a ridurre il numero dei canali trasmessi (vengono chiusi canale italia e canale italia 7 extra) e a differenziare...

telecomando di un televisore telecomando di un impianto stereo telecomando per modellini radiocomandati telecomando per condizionatore telecomando multifunzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con cambiare; canale; Ricambiare un offesa o un torto; cambiare trasformandosi; Può far scambiare una persona per un altra; Non l ha chi continua a cambiare il luogo di residenza; Un canale Mediaset; Un canale concorrente di Discovery Channel; Stato con un trafficato canale ; Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo; Cerca nelle Definizioni