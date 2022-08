Banca di Credito Cooperativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banca di Credito Cooperativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BCC

Significato/Curiosita : Banca di credito cooperativo

Una banca di credito cooperativo (abbreviata anche con l'acronimo bcc) è un particolare tipo di banca previsto dalla legge italiana. la caratteristica...

Credito cooperativo è l'associazione delle banche di credito cooperativo (bcc) della lombardia, alle quali fornisce servizi di rappresentanza sindacale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con banca; credito; cooperativo; Macchina per sbanca menti; banca le in legno per movimentare le merci; Aggiungere denaro in un conto corrente banca rio; Sono esposte sulle banca relle; Così vengono detti gli istituti di credito di rilevanti dimensioni; È proprietario di un istituto di credito ; Titoli di credito a corso legale; Fa sospirare il credito re; Cerca nelle Definizioni