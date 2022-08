L archeologico... dove si scava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L archeologico... dove si scava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SITO

Significato/Curiosita : L archeologico... dove si scava

Scavo archeologico nonché la semplice ricerca (anche in mare) con lo scopo di asportare oggetti preziosi o comunque di interesse archeologico per venderli...

sito web sito archeologico sito edilizio sito gruppo industriale altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «sito»... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con archeologico; dove; scava; Un sito archeologico milanese nei pressi di porta Ticinese; Sito archeologico traslocato per la diga di Assuan; Città sicula sede di un grande parco archeologico ; Il sito archeologico più visitato al mondo; dove si smacchiano e ricolorano i vestiti; dove si smacchiano i vestiti; Luogo dove si può giocare a blackjack; Sta di fronte a dove r; Simile a una canoa scava ta da un tronco; Un pozzo scava to con la trivella; Macchina scava trice; scava no lunghe gallerie; Cerca nelle Definizioni