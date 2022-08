Un antipasto molto costoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antipasto molto costoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAVIALE

Significato/Curiosita : Un antipasto molto costoso

Questo metodo di conservazione sia stato inventato molto tempo fa, quando il sale era molto costoso. sfruttando la fermentazione, è infatti possibile conservare...

Analoghi al caviale si ottengono anche con uova di altri pesci, tra i più noti quello ottenuto da uova di salmone, spesso chiamato "caviale rosso" o ikura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

