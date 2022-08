Alessandro Magno recise quello di Gordio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alessandro Magno recise quello di Gordio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NODO

Significato/Curiosita : Alessandro magno recise quello di gordio

Terreni fertili. a gordio si svolse il famoso episodio del nodo, detto "nodo gordiano", reciso da alessandro magno con la spada. gordio si trova dove l'antica...

Significati, vedi nodo (disambigua). disambiguazione – "nodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nodi (disambigua). il nodo consiste in uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con alessandro; magno; recise; quello; gordio; La famiglia dei papi Callisto III e alessandro VI; alessandro __ Paone, giornalista e divulgatore; Fu teatro nel 333 a C della vittoria di alessandro Magno su Dario III; Li guidò alessandro Magno; Città romagno la un tempo chiamata Montefeltro; Una delle più note spiagge romagno le; Li ressero Augusto e Carlo magno ; Fu teatro nel 333 a C della vittoria di Alessandro magno su Dario III; Lo sono le stime precise ; Precise , giuste; Le precise ragioni per cui; Uguali, precise ; quello d India è l opunzia; quello di giovinezza è commestibile; Tra i Sette Nani è quello che arrossisce di più; quello trascendentale è una dottrina filosofica di Kant;