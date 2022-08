Si usa per sollevare o trascinare pesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per sollevare o trascinare pesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosita : Si usa per sollevare o trascinare pesi

Circa due minuti. il metodo di scott hussey-pailos (2005) usa una semplice leva per sollevare un blocco in un colpo solo. questo metodo fu testato con...

Commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «argano» wikimedia commons contiene immagini o altri file su argano àrgano, su sapere.it, de agostini.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

