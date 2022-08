Una posa della Vergine nell iconografia bizantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una posa della Vergine nell iconografia bizantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORANTE

Significato/Curiosita : Una posa della vergine nell iconografia bizantina

Dell'indaco per il colore della veste della vergine, in uso in asia minore, ma non in italia. nell'immagine originaria, la vergine presenta un setto nasale...

orante (calabria, 1400 circa – ortucchio, 5 marzo 1431) fu un giovane monaco vissuto nel xv secolo. è venerato come santo dalla chiesa cattolica. nacque... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

