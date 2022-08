Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LESENA

Significato/Curiosita : Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa

Bronzee: a destra allegoria della pace con bassorilievo del ticino, a sinistra la milizia con bassorilievo dell'adda. i due fiumi ricordano due celebri...

