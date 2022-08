Lo stretto di mare tra l Alaska e la Siberia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stretto di mare tra l Alaska e la Siberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BERING

Significato/Curiosita : Lo stretto di mare tra l alaska e la siberia

Questo stretto, che unirebbe la siberia, quindi il continente asiatico, con l'alaska, quindi al continente americano. è stata anche proposta la realizzazione...

Lo stretto di bering è uno stretto marino dell'emisfero settentrionale che si estende tra capo dežnëv, il punto più a est del continente asiatico, e capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con stretto; mare; alaska; siberia; Del continente a sud dello stretto di Gibilterra; La Claudia che ha recitato in Distretto di Polizia; __ Island, distretto di New York; stretto che congiunge Mar Nero e Mare di Marmara; Nel mare ; Si può fare al mare o in piscina; In fume e in mare ; Il mare che bagna Italia e Spagna; Vanno dall alaska al Nuovo Messico; Il centro dell alaska ; Braccio di mare tra l alaska la Siberia; Il centro dell alaska ; Era un campo di lavoro forzato in siberia ; Pianura siberia na; Il lago siberia no più profondo del mondo; Braccio di mare tra l Alaska la siberia ; Cerca nelle Definizioni