Spuntano spesso sui volti degli adolescenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spuntano spesso sui volti degli adolescenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRUFOLI

Significato/Curiosita : Spuntano spesso sui volti degli adolescenti

Pilifero e della ghiandola sebacea annessa, chiamata in linguaggio comune "brufolo" o "foruncolo". le parti più colpite sono viso, spalle, dorso e regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con spuntano; spesso; volti; degli; adolescenti; Ciocche di capelli che spuntano dalla pettinatura; spuntano sui rovi; spuntano in testa al toro; spuntano ai bimbi; Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa; Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata; Resa fine nello spesso re; spesso diventano gol; Lo sono i volti adatti per le riprese cinematografiche; Quelli scappati sono involti ni di carne; Facce, volti ; Elementi coinvolti in un processo chimico; La muta della pelle o del pelo degli animali; Il re della strage degli innocent; Il nome dellObama ex presidente degli USA; Padre di Ulisse e membro degli Argonauti; Crescono sul labbro superiore degli adolescenti ; Film su un gruppo di adolescenti dette Barbie; Per Michele Serra sono così i figli adolescenti ; Il diario tipico degli adolescenti ; Cerca nelle Definizioni