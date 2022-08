Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANNELLA

Significato/Curiosita : Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini

I bastoncini di pesce sono un prodotto alimentare trasformato e commerciale, preparato con pesce bianco (ad esempio, merluzzo, eglefino o merlano) glassato...

Disambiguazione – "cannella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cannella (disambigua). la cannella o (desueto) cinnamomo (cinnamomum... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

