Si spendeva in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spendeva in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PESETA

Significato/Curiosita : Si spendeva in spagna

Dei diritti eventuali de' borboni di spagna al trono delle due sicilie» puntualizzava che: «anche nel caso, in cui tutti i borboni di napoli venissero...

La prima peseta. la peseta sostituì l'escudo come principale unità di divisione monetaria, al cambio di 2,5 pesetas per 1 escudo. la peseta corrispondeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

