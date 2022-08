Relativi a persone sotto i 18 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi a persone sotto i 18 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINORILI

Significato/Curiosita : Relativi a persone sotto i 18 anni

2017 i giovani fino a 14 anni di età sono quasi 100 000 in meno rispetto al 2016 e rappresentano il 13,5% del totale. le persone con oltre 65 anni d'età...

Preoccupazioni principali: sovraffollamento e inefficacia. poiché il numero di casi minorili è aumentato negli ultimi 15 anni, anche il numero di minori ha trascorso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

relativi a vasti appezzamenti; relativi all Adige; relativi alle ramificazioni delle vie respiratorie; relativi al filosofo del Discorso sul metodo; persone in divisa; persone bizzarre, bei tipi; Un dolce per più persone ; Se coinvolge due persone , il terzo ne gode; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; sotto posti all autorità di un sovrano; sotto scrivono un accordo; Sta sotto l occipite; Serie cult di videogiochi di ruolo anni 80 e 90; Ha meno di vent anni ; Celeberrima serie tv britanni ca di fantascienza; Giovanni , compositore del Rinascimento;