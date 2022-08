Relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOLANA

Significato/Curiosita : Relativa per esempio alla sardegna o alla sicilia

Cercando il regno aragonese o quello sabaudo, vedi regno di sardegna (1324-1720) o regno di sardegna (1720-1861). il regno di sardegna fu un'entità statuale...

Sull'ordinamento degli enti locali). ai sensi del predetto articolo alle comunità isolana o di arcipelago si estendono le norme sulle comunità montane; sono quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

