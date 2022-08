Razza di cane da caccia da seguita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza di cane da caccia da seguita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEGUGIO

Significato/Curiosita : Razza di cane da caccia da seguita

Il cane corso italiano è una razza canina di tipo molossoide di origine italiana riconosciuta dalla fci (standard n. 343, gruppo 2, molossi e bovari sezione...

Fanno parte di questo tipo di cani tutti i segugi, ad esempio il segugio italiano, segugio svizzero, segugio posavatz, beagle-harrier, alpenlandishe dachsbracke... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con razza; cane; caccia; seguita; razza canina di origine britannica; Così può essere chiamato il cane di razza carlino; Cane di razza mista; Una razza di cavallo selvatico nordamericano; La risposta laziale alle arselle toscane ; Il cane dei Baskerville nel romanzo di Doyle; Attenti al cane nell antica Roma; La regina antagonista della Biancane ve disneyana; Insaccati come i caccia torini; Le rincorrono i cani da caccia ; Lo scaccia guai del superstizioso; Davano la caccia all oro; È di carta in una seguita serie TV; _ Coyote: nei cartoni perseguita Bip Bip; Eseguita con errori; Eseguita dai nuotatori tra una vasca e l altra; Cerca nelle Definizioni