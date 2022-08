Quella dei politici è blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dei politici è blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AUTO

Significato/Curiosita : Quella dei politici e blu

Vedi blu (disambigua). il blu è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore freddo". si trova tra il ciano e il...

Disambiguazione – "auto" rimanda qui. se stai cercando la rivista auto, vedi auto (periodico). l'autovettura (in forma contratta forma auto, generalmente automobile)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con quella; politici; quella del gallo è rossastra; C è anche quella Nerina; Sui social network si mette quella di profilo; È tipica quella di Vignola; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; La prevalenza, in un governo, degli esperti sui politici ; politici estremamente liberali; Un raduno di studiosi o politici ; Cerca nelle Definizioni