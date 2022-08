Un quartiere adibito alla segregazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quartiere adibito alla segregazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GHETTO

Significato/Curiosita : Un quartiere adibito alla segregazione

Memphis world, un giornale afroamericano, riferì come il cantante, "il fenomeno rock 'n' roll, avesse infranto le leggi della segregazione razziale a memphis...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ghetto (disambigua). il ghetto è un'area nella quale persone considerate (o che si considerano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Elegante quartiere parigino; Quella per la vita è senza quartiere ; Celebre e storico quartiere di Dublino: __ Bar; Il quartiere romano detto E42; Mezzo da strada adibito al trasporto pubblico; Magazzino adibito un tempo alle merci straniere; Relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia; Vi si può giocare a blackjack e alla roulette; Facili... alla fuga; Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino; segregazione razziale che fu adottata in Sudafrica; Politica sudafricana di segregazione razziale; Luogo di segregazione ;