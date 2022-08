La prima arma da fuoco portatile usata dall uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima arma da fuoco portatile usata dall uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCHIOPPO

Significato/Curiosita : La prima arma da fuoco portatile usata dall uomo

Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in ebsione da una carica di lancio o scoppio...

Sino al xix secolo. schioppo cinese della dinastia yuan (1271-1368). schioppo europeo datato 1380 - musée de l'armée di parigi. schioppo europeo a dieci canne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

