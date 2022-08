Prelevati con forza e costretti ad andare altrove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prelevati con forza e costretti ad andare altrove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DEPORTATI

Significato/Curiosita : Prelevati con forza e costretti ad andare altrove

Leone, al loro matrimonio (con il furgone), mentre giustino piange per la perdita del suo mezzo di trasporto. ad altrove scoppia un temporale che causa...

Guerra, quando possibile, distrussero gli archivi dei lager, mentre i deportati che venivano uccisi all'arrivo in un campo (bambini, anziani, ammalati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con prelevati; forza; costretti; andare; altrove; prelevati alla fonte; Analisi organica di tessuti prelevati dal corpo; prelevati ... come tributi!; Patologo: esamina i tessuti prelevati con le biopsie; Rinforza quello che già si sa; Era un campo di lavoro forza to in Siberia; Rafforza re; Lanciare lontano con forza ; costretti , imposti; costretti in quarantena; Sono costretti a utilizzare abitazioni di fortuna; Soffrono quando sono costretti a spendere; andare in giro senza mèta; Rimandare al mittente; Non andare via, rimanere; Mangiare, bere e andare a spasso; Il regista di Regalo di Natale e Il Cuore altrove ; Rimanda sempre altrove ; Tutti vorrebbero passarle altrove ; Chi la cambia... va a vivere altrove ; Cerca nelle Definizioni