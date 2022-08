Un posto in cui si beve, si mangia e si dorme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un posto in cui si beve, si mangia e si dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOCANDA

Significato/Curiosita : Un posto in cui si beve, si mangia e si dorme

Ragazzo è addormentato; quando si risveglia apprende da campanellino che wendy è stata rapita. per salvare l'amico la fata beve al suo posto il veleno...

La locanda è una struttura sia ristorativa sia ricettiva. il termine locanda deriva dal latino locare che tradotto significa allocare, affittare. il gerundivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

